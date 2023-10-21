Сергей Степашин: сделает ли Личка «Динамо» чемпионом? Поживём — увидим

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал ничью в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0), а также ответил на вопрос, сможет ли главный тренер бело-голубых Марцел Личка сделать команду чемпионом РПЛ в этом сезоне.

«Хорошо, что ничья. Всё по делу. Сделает ли Личка «Динамо» чемпионом? Поживём — видим», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 21 октября, прошёл матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Локомотивом» и «Динамо». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Команды так и не смогли выявить победителя во встрече, сыграв со счётом 0:0.

После данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).