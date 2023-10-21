Дьяков: Личке в «Динамо» нужно время, чтобы выстроить команду на будущее

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался об игре 12-го тура РПЛ, в которой бело-голубые не смогли одолеть «Локомотив» — 0:0.

«Ничья, но моменты были, команды могли открыть счёт. Стоит выделить вратарей по такой игре. Победить мог каждый, но Лантратов и Лещук — лучшие игроки матча.

В начале сезона «Динамо» много пропускало и забивало. Сейчас получше в обороне, но не забивают. Отсюда и отсутствие побед. Моментами не хватает везения. Я неоднократно выделял Личку. Сказать, что надо его убирать, не могу. Ему в «Динамо» надо время. Он совсем недавно пришёл в команду. «Динамо» не идёт внизу турнирной таблицы, но и за чемпионство они не должны были бороться. Надо время, чтобы выстроить команду на будущее», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).