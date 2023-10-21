Виллиан Роша: ничья с «Рубином» — хороший результат для ЦСКА

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:0).

«Мы знали, что будет тяжёлый матч и ехали сюда за тремя очками. Самое важное было победить, увы, мы не смогли, но хорошо, что мы не пропустили. Сегодня наш фокус был на том, чтобы не пропустить.

Мы провели хороший матч, я могу поздравить команду с этим. Ничья — неплохой результат. «Рубин» — хорошая команда, но мы не позволили создать им большое количество голевых моментов. Мы же могли забивать не один раз», — приводит слова Роши «Матч ТВ».

Напомним, по итогам матча ЦСКА поднялся на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 18 очков за 12 игр. «Рубин» остался на 10-м месте, у подопечных Рашида Рахимова 13 очков.