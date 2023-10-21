Личка прокомментировал безголевую ничью «Динамо» с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0).

«Как игра с «Факелом», так и эта — без забитого мяча. В первом тайме наша полузащита была пассивна. Хотел бы больше прессинга от Гагнидзе и Бителло. Для меня в первом тайме «Локо» был лучше. Пиняев забирал мяч и выходил один на один. У Смолова был хороший момент, но не ударил.

Во втором тайме было получше. К сожалению, сзади играем «на ноль». Но и впереди играем «на ноль». Это плохо», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).