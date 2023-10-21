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«Манчестер Сити» в родных стенах одолел «Брайтон» и возглавил таблицу АПЛ

«Манчестер Сити» в родных стенах одолел «Брайтон» и возглавил таблицу АПЛ
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Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Брайтон». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Манчестер Сити» одолел соперника — 2:1.

«Горожане» смогли отметиться быстрым голом. На седьмой минуте отличился форвард хозяев — Хулиан Альварес, забивший с передачи Жереми Доку. На 19-й минуте «Сити» упрочил лидерство благодаря голу нападающего Эрлинга Холанда. На 73-й минуте «чайкам» удалось отыграть один мяч усилиями вингера Ансу Фати. Однако этого не хватило, чтобы сравнять счёт — 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити» находится на первой позиции турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 21 очко после девяти проведённых матчей. «Брайтон» располагается на седьмой строчке, у подопечных Роберто Де Дзерби — 16 очков.

Англия - Премьер-лига . 9-й тур
21 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Альварес – 7'     2:0 Холанд – 19'     2:1 Фати – 73'    
Удаления: Аканджи – 90+5' / нет
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