Анчелотти: если я сегодня здесь, то это благодаря Серхио Рамосу

Тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции 10-го тура Ла Лиги с «Севильей» заявил, что он находится у руля «сливочных» из-за экс-игрока мадридской команды Серхио Рамоса.

«Я бы хотел увидеть Рамоса и поздороваться. Я испытываю привязанность ко всем игрокам, которые у меня были, но к нему я испытываю особую привязанность. Если я сегодня здесь, то это благодаря Серхио Рамосу. Если бы он не забил гол в финале Лиги чемпионов, меня бы, наверное, здесь не было.

Он точно сыграет хорошо. Будем надеяться, что он не забьёт, но если забьёт, то сможет праздновать как захочет!» — приводит слова Анчелотти FourFourTwo.

Рамос сравнял счёт в матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (4:1) за несколько секунд до окончания основного времени. В итоге команда завоевала 10-й Кубок Лиги чемпионов. Это была первая победа клуба в этом турнире с 2002 года, и Анчелотти завершил свой первый сезон на «Сантьяго Бернабеу» с двумя трофеями, выиграв ранее Кубок Испании.

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