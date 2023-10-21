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Хавбек «Локомотива» Пиняев: считаю, ничья в матче с «Динамо» незакономерна

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).

«Сначала перевес был у «Локомотива», потом у «Динамо». Это нормально, так и должно было быть.

Замена — это выбор тренера. В первом тайме я старался обострять. Где-то получалось лучше, где-то хуже. Чаще было успешно.

Закономерна ли ничья в сегодняшнем матче? Я считаю, что нет», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, после данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).