«Сельта» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00

В матче 10-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Сельта» и мадридский «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Балаидос» в Виго, Испания. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В прошлом сезоне чемпионата Испании «Атлетико» дважды обыграл «Сельту»: в матче первого круга со счётом 4:1, а во втором круге — 1:0.
На данный момент мадридский «Атлетико» после восьми сыгранных матчей в Ла Лиге располагается на четвёртой позиции с 19 очками. «Сельта» после девяти матчей находится на 18-м месте с шестью очками. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Реал» Мадрид (24).
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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