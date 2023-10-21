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«Севилья» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 10-го тура Примеры

«Севилья» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 10-го тура Примеры
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Сегодня, 21 октября, в матче 10-го тура испанской Примеры встретятся «Севилья» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Испания - Примера . 10-й тур
21 октября 2023, суббота. 19:30 МСК
Севилья
Севилья
Перерыв
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид

Стартовые составы команд:

«Севилья»: Нюланд, Навас, Рамос, Акунья, Ракитич, Лукебакио, Гудель, Самаре, Соу, Окампос, Эн-Несири.

«Реал»: Кепа Аррисабалага, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди, Вальверде, Тчуамени, Кроос, Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго.

Напомним, «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. «Королевский клуб» набрал 24 очка в девяти матчах. На счету «Севильи» восемь очков – команда занимает 16-е место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Реала», входят «Барселона» (21 очко, третье место) и «Жирона» (22 очка, второе место).

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