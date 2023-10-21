Главный тренер «Локо» Галактионов: ребята не были согласны на ничью с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча с «Динамо» (0:0) заявил о том, что его футболисты не были согласны на ничью.

«Поменяли всю линию атаки? Претензий не было ни к кому. Необходимо добавить скорости и свежести не только в атаке, но и при организации обороны. С этим заданием ребята справились. Я сказал ребятам, что они были сегодня не согласны на ничью. Они были остры. Сегодня были моменты. Если бы реализовали, то была бы победа. Идём поступательно», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).