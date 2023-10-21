Галактионов: Пиняев выполняет большой объём работы. Бывает, его покидают силы

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру полузащитника команды Сергея Пиняева в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).

«Он выполняет большой объём работы. Бывает, что когда-то его покидают силы. К 65-й минуте он стал меньше встречаться с мячом. Наир предложил этот темп, как Миранчук и Сулейманов», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).