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Пиняев ответил на вопрос, считает ли себя лидером «Локомотива»

Пиняев ответил на вопрос, считает ли себя лидером «Локомотива»
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Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев после матча с «Динамо» (0:0) ответил на вопрос, считает ли себя лидером команды.

«Считаю ли себя лидером команды? Я футболист команды «Локомотив», нас больше 25 человек. Поэтому себя не выделяю», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, после данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

В следующем, 13-м туре РПЛ «Локомотив» поедет в гости к «Ростову», а «Динамо» примет у себя дома «Урал».

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