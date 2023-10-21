«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление в связи со смертью Бобби Чарльтона

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала заявление о смерти легендарного футболиста манкунианцев Бобби Чарльтона.

«Манчестер Юнайтед» скорбит в связи со смертью сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба.

Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и во всех местах, где играют в футбол.

Им восхищались за честность и выдающееся футбольное мастерство. Сэр Бобби всегда будет титаном футбола для всех поколений.

Его беспрецедентные достижения, характер и верность навсегда войдут в историю «Манчестер Юнайтед» и английского футбола, а его наследие будет жить благодаря деятельности Фонда сэра Бобби Чарльтона, который улучшает жизни людей.

Клуб выражает искренние соболезнования его жене леди Норме, дочерям и внукам, а также всем, кто его любил», – говорится в заявлении английского клуба.

Сэр Бобби считается одним из лучших футболистов в истории Англии. Он является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, легендарный английский футболист является обладателем «Золотого мяча» 1966 года. Чарльтон также был одним из выживших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли игроки и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».