Тихонов: фол Фернандеса на Дзюбе — это не красная карточка. Артёма успевали накрыть

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о матче 12-го тура чемпионата России между московскими «Динамо» и «Локомотивом» (0:0). Экс-хавбек заявил, что фол защитника бело-голубых Роберто Фернандеса против форварда железнодорожников Артёма Дзюбы не тянул на красную карточку.

«Игра очень понравилась. Почти без центра поля. Побольше бы таких игр. Команды шли вперёд. У обеих команд было много подходов. 15 угловых, 13 ударов в створ ворот. Люди, которые смотрели матч, думаю, получили удовольствие. Даже при итоговом счёте 0:0.

Фол игрока «Динамо» Роберто Фернандеса на Дзюбе — это не красная карточка. Дзюбу успевали перекрывать в защите. Если бы ещё один игрок обороны «Динамо» Николас Маричал был на метра два‑три позади, чем встречали Артёма, тогда да», — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, после данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).