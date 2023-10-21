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«На победу не наиграл никто». Радимов — о матче «Локомотив» — «Динамо»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0).

«Проиграть мог любой, но на победу не наиграл никто», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 21 октября, прошёл матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Локомотивом» и «Динамо». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Команды так и не смогли выявить победителя во встрече, сыграв со счётом 0:0.

После данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).