«Челси» — «Арсенал»: Палмер вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти

Сегодня, 21 октября, проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими командами — «Челси» и «Арсеналом». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме, на 15-й минуте, в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Коул Палмер успешно реализовал 11-метровый удар, выведя «Челси» вперёд — 1:0.
В прошлом сезоне команды встречались дважды. В обеих играх победил «Арсенал» — 1:0 и 3:1.
В данный момент «Челси» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков по итогам восьми проведённых матчей. «Арсенал» располагается на второй позиции, у этого лондонского клуба 20 очков.
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