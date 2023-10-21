Директор «Наполи»: нормально смотрим на раздумье Осимхена о продолжении сотрудничества

Директор «Наполи» Мауро Мелузо высказался о текущей ситуации с продлением контракта нападающего «партенопейцев» Виктора Осимхена.

«Президент «Наполи» Де Лаурентис в ближайшие недели встретится с агентом Виктора, чтобы обсудить его будущее.

Мы совершенно нормально реагируем на то, что Осимхену требуется некоторое время, чтобы обдумать сделанное нами предложение о продлении сотрудничества», — приводит слова Мелузо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Контракт нигерийского нападающего с неаполитанцами истекает 30 июня 2025 года. 24-летний игрок перешёл в итальянский клуб осенью 2020 года из французского «Лиона» за € 75 млн. В этом сезоне Осимхен принял участие в десяти матчах во всех турнирах, где забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в € 120 млн.

Ранее сообщалось о договорённости между Осимхеном и «Ливерпулем».