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«Не фол?» Дзюба остался недоволен решением арбитра, опубликовав кадры из матча с «Динамо»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба остался недоволен решением судьи Сергея Иванова не дать фол после падения Артёма рядом со штрафной «Динамо». Напомним, матч закончился со счётом 0:0.

Дзюба отреагировал на данное решение арбитра, опубликовав в своих соцсетях фотографии спорного момента, подписав его «Не фол?»

Артём Дзюба недоволен решением арбитра Сергея Иванова Фото: Соцсети Дзюбы

Напомним, сегодня, 21 октября, прошёл матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Локомотивом» и «Динамо». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Команды так и не смогли выявить победителя во встрече, сыграв со счётом 0:0.

После данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).