Юрген Клопп стал рекордсменом по победам в мерсисайдском дерби в АПЛ

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча с «Эвертоном» (2:0) стал рекордсменом по победам в мерсисайдском дерби в АПЛ, сообщает Opta Sports.

Клопп выиграл своё девятое мерсисайдское дерби в английской Премьер-лиге, обойдя Рафу Бенитеса (8).

Немецкий специалист стал тренером мерсисайдцев в октябре 2015 года, перейдя из «Боруссии» Дортмунд. За восемь лет в клубе Юрген возглавлял команду в 443 матчах. В этом сезоне после 12 игр во всех турнирах «Ливерпуль» выиграл девять встреч, два раза сыграл вничью и проиграл однажды «Тоттенхэму».

На данный момент «Ливерпуль» после девяти сыгранных матчей в английском чемпионате располагается на второй позиции с 20 очками. А «Эвертон» находится на 16-м месте с семью очками.