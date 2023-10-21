Гол Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Страсбург» и подняться на первую строчку Лиги 1

Сегодня, 21 октября, состоялся матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Страсбург». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «ПСЖ» одержал разгромную победу со счётом 3:0.

В первом тайме, на 10-й минуте, в ворота «Страсбурга» был назначен пенальти — Килиан Мбаппе успешно реализовал 11-метровый удар, выведя «ПСЖ» вперёд. На 31-й минуте полузащитник Карлос Солер поразил ворота гостей, удвоив преимущество парижан. Под конец матча, на 77-й минуте, Фабиан Руис забил третий гол парижского клуба во встрече, доведя счёт до разгромного. Матч так и закончился — 3:0, разгромная победа «ПСЖ».

Благодаря этой победе «ПСЖ» поднялся на первую строчку в Лиге 1, имея в своём активе 18 очков в девяти матчах. «Страсбург» расположился 12-й строчке, набрав 10 очков в девяти встречах.