«Балтика» — «Краснодар»: Сперцян сравнял счёт с пенальти

В матче 12-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречаются калининградская «Балтика» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте Сперцян сделал пас на ход Батчи — тот влетел в штрафную и прострелил во вратарскую. Латышонок не дотянулся, а Кордоба внёс мяч в пустые ворота.

На 24-й минуте Сото получил пас на ход и прострелил низом в штрафную. Мяч после рикошета отскочил к Кузьмину, который с близкого расстояния пробил точно в угол.

На 35-й минуте Энрикес головой вывел калининградцев вперёд.

На 61-й минуте Сперцян сравнял счёт, реализовав 11-метровый.

В прошлом туре РПЛ «Балтика» дома обыграла «Оренбург» со счётом 1:0, а «Краснодар» на своём поле одержал волевую победу в матче с «Ростовом» — 3:2.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 27 очков за 11 матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке. Подопечные Сергея Игнашевича заработали 10 очков.