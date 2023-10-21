«Тихий ужас! Прямая красная! Даже бордовая!» Тихонов — о фоле в матче «Факел» — «Оренбург»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал эпизод в матче «Оренбург» — «Факел», в котором судья Сергей Карасёв не показал красную карточку нападающему воронежцев Евгению Маркову.

«Здесь прямая красная карточка без вопросов! Не понимаю, почему судьи на VAR не позвали Карасёва. Посмотрите, где мяч находится! Как Евгений Марков играет так! Он метр в стороне. Это тихий ужас! Не знаю, почему такие решения принимаются. Прямая красная! Может, даже бордовая! Не знаю, что происходит с нашими арбитрами!» — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, встреча 12-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» завершилась победой гостей со счётом 2:1. На 35-й минуте ударом со штрафного счёт открыл нападающий «Факела» Ильнур Альшин. На 76-й минуте ответный мяч «Оренбурга» забил форвард Дмитрий Воробьёв. В добавленное время полузащитник гостей Никита Моцпан не реализовал пенальти, но первым успел на добивание.