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Балтика — Краснодар 2:2, результат матча 12-го тура РПЛ 21 октября

Балтика — Краснодар 2:2, результат матча 12-го тура РПЛ 21 октября
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В матче 12-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались калининградская «Балтика» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 2:2. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте Сперцян сделал пас на ход Батчи — тот влетел в штрафную и прострелил во вратарскую. Латышонок не дотянулся, а Кордоба внёс мяч в пустые ворота.

На 24-й минуте Сото получил пас на ход и прострелил низом в штрафную. Мяч после рикошета отскочил к Кузьмину, который с близкого расстояния пробил точно в угол.

На 35-й минуте Энрикес головой вывел калининградцев вперёд.

На 61-й минуте Сперцян сравнял счёт, реализовав 11-метровый.

После 12 матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 28 очками. «Балтика» находится на 13-м месте с 11 очками.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 17'     1:1 Кузьмин – 24'     2:1 Энрикес – 36'     2:2 Сперцян – 61'    
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