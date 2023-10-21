Балтика — Краснодар 2:2, результат матча 12-го тура РПЛ 21 октября

В матче 12-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались калининградская «Балтика» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 2:2. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 17-й минуте Сперцян сделал пас на ход Батчи — тот влетел в штрафную и прострелил во вратарскую. Латышонок не дотянулся, а Кордоба внёс мяч в пустые ворота.
На 24-й минуте Сото получил пас на ход и прострелил низом в штрафную. Мяч после рикошета отскочил к Кузьмину, который с близкого расстояния пробил точно в угол.
На 35-й минуте Энрикес головой вывел калининградцев вперёд.
На 61-й минуте Сперцян сравнял счёт, реализовав 11-метровый.
После 12 матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 28 очками. «Балтика» находится на 13-м месте с 11 очками.
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