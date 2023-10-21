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«Интер» на выезде разгромил «Торино». Сазонов появился на поле на 51-й минуте

«Интер» на выезде разгромил «Торино». Сазонов появился на поле на 51-й минуте
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Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Торино» и «Интер». Команды играли на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Интер» разгромил соперника — 3:0.

«Нерадзурри» вышли вперёд на 59-й минуте благодаря голу форварда Маркуса Тюрама. Спустя восемь минут нападающий миланцев Лаутаро Мартинес забил второй гол в ворота туринской команды. На 90+3-й минуте с пенальти отличился Хакан Чалханоглу и установил окончательные цифры на табло — 3:0.

Напомним, за «Торино» играет экс-защитник московского «Динамо» Саба Сазонов. Сегодняшний матч грузинский защитник начал со скамейки запасных и появился на поле на 51-й минуте, заменив коллегу по амплуа — Перра Схюрса.

В текущем чемпионате «Интер» идёт на первой строчке в турнирной таблице, набрав 22 очка после девяти туров. «Торино» располагается на 14-м месте, имея в активе девять очков. В прошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. Оба раза сильнее был «Интер» (1:0, 1:0).

Италия - Серия А . 9-й тур
21 октября 2023, суббота. 19:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 3
Интер М
Милан
0:1 Тюрам – 59'     0:2 Мартинес – 67'     0:3 Чалханоглу – 90+5'    
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