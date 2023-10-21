«Арсенал» вырвал ничью у «Челси» на последних минутах матча 9-го тура АПЛ

Сегодня, 21 октября, прошёл матч 9-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими командами — «Челси» и «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

В первом тайме, на 15-й минуте, в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Коул Палмер успешно реализовал 11-метровый удар, выведя «Челси» вперёд. В начале второго тайма, на 48-й минуте, украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик поразил ворота «Арсенала», удвоив преимущество хозяев. На 77-й минуте полузащитник гостей Деклан Райс отыграл один мяч. На 84-й минуте Леандро Троссард сравнял счёт, установив окончательный итог встречи — 2:2, ничья.

После результата данного матча «Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков по итогам девяти проведённых матчей. «Арсенал» располагается на второй позиции, у «канониров» 21 очко в девяти встречах.