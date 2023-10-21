«Сельта» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч 10-го тура Ла Лиги

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В матче 10-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Сельта» и мадридский «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Балаидос» в Виго, Испания. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Сельта»: Вильяр, Мингеса, Нуньес, Старфельт, Санчес, Бамба, де ла Торре, Бельтран, Серви, Аспас, Ларсен.

«Атлетико»: Облак, Аспиликуэта, Эрмосо, Витсель, Молина, М. Льоренте, Коке, Ньигес, Лино, Гризманн, Мората.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Атлетико» дважды обыграл «Сельту»: в матче первого круга со счётом 4:1, а во втором круге — 1:0.

На данный момент мадридский «Атлетико» после восьми сыгранных матчей в Ла Лиге располагается на четвёртой позиции с 19 очками. «Сельта» после девяти матчей находится на 18-м месте с шестью очками. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Реал» Мадрид (24).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.