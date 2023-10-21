Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Реал» Мадрид не смог обыграть «Севилью» в матче 10-го тура Примеры

Сегодня, 21 октября, в матче 10-го тура испанской Примеры встретились «Севилья» и «Реал». Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. «Реал» сыграл вничью с «Севильей» со счётом 1:1.

В первом тайме, на четвёртой минуте, полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поразил ворота «Севильи», открыв счёт в матче. Однако после просмотра видеоповтора арбитр встречи принял решение отменить гол Вальверде. Таким образом, первый тайм прошёл без голов.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Во втором тайме, на 76-й минуте, Давид Алаба срезал мяч в свои ворота, автогол австрийца вывел «Севилью» вперёд.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Однако почти сразу же, на 78-й минуте, Даниэль Карвахаль с передачи Тони Крооса сравнял счёт в матче.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Матч так и закончился, команды не смогли выявить победителя — 1:1, ничья.

После результата данного матча «Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. «Королевский клуб» набрал 25 очков в десяти матчах. На счету «Севильи» девять очков – команда занимает 13-е место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Реала», входят «Барселона» (21 очко, третье место) и «Жирона» (22 очка, второе место).