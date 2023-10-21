У Гарри Кейна 15 очков по системе «гол+пас» в 11 матчах за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился голом в матче 8-го тура чемпионата Германии с «Майнцем» (3:1). Таким образом, английский форвард забил свой 10-й мяч за мюнхенский клуб.

Всего у Кейна 15 (10+5) очков по системе «гол+пас» в 11 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Он лучший в команде по этим показателям в текущем сезоне.

В восьми матчах Бундеслиги Кейн забил девять голов. Только три игрока достигали этой отметки быстрее: Герт Дерфель («Гамбург» — за семь матчей), Пако Алькасер (дортмундская «Боруссия» — за семь матчей) и Эрлинг Холанд (дортмундская «Боруссия» — за шесть матчей).

Кейн выступает за «Бавария» с лета этого года. В прошлом сезоне форвард провёл за «Тоттенхэм» 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.