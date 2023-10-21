«Бавария» на выезде уверенно обыграла «Майнц»

Завершился матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Майнц» и «Бавария». Команды играли на стадионе «Мева-Арена» в Майнце, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Бавария» добыла уверенную победу — 3:1.

Мюнхенцы вышли вперёд уже на 11-й минуте благодаря голу вингера Кингсли Комана. Спустя всего пять минут голом отметился Гарри Кейн. До перерыва хозяева сумели отыграть один мяч усилиями защитника Антони Каси. На 59-й минуте гол забил хавбек «Баварии» Леон Горецка, тем самым установив окончательный счёт — 3:1.

В текущем чемпионате «Бавария» идёт на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 20 очков после девяти туров. «Майнц» располагается на предпоследнем, 17-м месте, имея в активе лишь два очка. В прошлом сезоне Бундеслиги команды встречались дважды. Соперники обменялись победами: сперва выиграла «Бавария» — 6:2, а потом «Майнц» — 3:1.