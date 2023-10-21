Ивич: футболистам «Краснодара» не хватало энергии в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о матче 12-го тура чемпионата России, в котором его команда на выезде не смогла переиграть «Балтику» — 2:2.

«Нам недоставало энергии в этой встрече. После первого гола у нас не было чистого разума. Мы пропускали подборы, недотягивали в единоборствах. Соперник нас толкал, у них получилось создать преимущество. Также «Балтика» поставила на одного игрока больше сзади. Мы удовлетворены ничьей и одним очком.

Мы были командой, которая старалась играть, создавала шансы своим владением. Во второй половине, когда был счёт 1:2, мы настроили себя на второй гол. Также практически забили третий мяч. В начале второго тайма наш вратарь спас команду. Я остался недоволен игрой футболистов с 20‑й по 45‑ю минуту и в начале второго тайма. Команда платит против такого соперника, когда недостаточно энергии и агрессивности», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре чемпионата России «быки» на выезде сыграют с московским ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 29 октября.