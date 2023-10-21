Кечинов — о матче «Спартак» — «Пари НН»: Абаскаль не поставит в атаку Соболева

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не поставит в атаку Александра Соболева на матч МИР РПЛ с «Пари НН».

«Думаю, «Спартаку» предстоит очень сложная игра. «Пари НН» очень прибавил после того, как в команду пришёл новый главный тренер Сергей Юран, играет в очень интересный футбол, да и исполнители есть интересные, которые за счёт мастерства могут решить исход матча. Тот же Севикян. Так что, повторюсь, «Спартаку» будет непросто.

Какое будет нападение после новостей с Соболевым? Наверное, как с ЦСКА. Потому что мы видим, что Мелёшину Абаскаль не очень доверяет, он редко выходит в стартовом составе, только на кубковые игры. Так что, скорее всего, мы увидим впереди Промеса. Ну или Бонгонда тоже может там сыграть — у него и скорость хорошая, и защитников он здорово напрягает.

Ладно бы тренер доверял Мелёшину… Парень-то неплохой, с задатками явного нападающего. Видно, что бомбардир, хорошо чувствует позицию, с чутьём. И если бы Абаскаль в него верил, была бы достойная замена. А сейчас придётся ломать голову, кого ставить впереди. Хотя, может, и Мелёшину доверят место», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

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