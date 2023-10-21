Игнашевич — о матче с «Краснодаром»: очень сложно, когда всё трактуется в одну сторону

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о ничьей с «Краснодаром» (2:2) в игре 12-го тура чемпионата России.

«Можно сегодняшний матч занести нам в актив. Ребята справились. У нас получилось то, что мы хотели предложить «Краснодару», создавали моменты. Может быть, не так надёжно играли в обороне в первом тайме, во втором — получше. Очень сложно, когда всё трактуется в одну сторону, — штрафные, единоборства, угловые.

Мне приходилось как тренеру делать паузы, чтобы сбивать темп, потому что всё в одну сторону свистится. Благодарность ребятам, что выдержали. Первый гол был неприятный, пенальти — дело житейское. Нам ставят такие регулярно», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

После 12 матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 28 очками. «Балтика» находится на 13-м месте с 11 очками. В следующем туре чемпионата России калининградцы в гостях встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится в пятницу, 27 октября.