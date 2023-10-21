Булыкин: «Локомотив» был ближе к победе в матче с «Динамо». Лещук в конце спас

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и бело-голубыми (0:0), отметив вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

«Игра началась осторожно. Если бы был забит гол, всё пошло бы побыстрее и активнее. Моменты, которые были у команд, не реализовались. У «Локомотива» было побольше шансов. Ничьей «Динамо» будет радоваться больше — Лещук в конце хорошо спас. В концовке и головой Дзюба бил, и штрафной на нём не поставили… «Локомотив» был ближе к победе, но не судьба», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).