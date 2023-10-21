Руни во время игры «Бирмингема» узнал о смерти Чарльтона

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни, высказался об информации о смерти легендарного футболиста манкунианцев Бобби Чарльтона. По словам английского специалиста, он узнал о кончине Чарльтона во время матча Чемпионшипа с «Мидлсбро» (0:1).

«Я до сих пор в шоке… Я увидел фото на большом экране в начале второго тайма и не мог понять, что произошло. Он — легенда, но прежде всего просто исключительный, уникальный человек!» — написал Руни в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Сэр Бобби считается одним из лучших футболистов в истории Англии. Он является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, легендарный английский футболист является обладателем «Золотого мяча» 1966 года. Чарльтон также был одним из выживших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли игроки и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».