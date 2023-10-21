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Зоммер повторил достижение Алисона в Серии А

Зоммер повторил достижение Алисона в Серии А
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Вратарь миланского «Интера» Ян Зоммер повторил достижение экс-вратаря «Ромы» Алисона Бекера в матче Серии А с «Торино» (3:0).

Голкипер «Интера» Ян Зоммер вновь отстоял «на ноль» и стал лишь третьим вратарём, который провёл шесть «сухих» матчей в своих первых девяти играх в итальянской Серии А.

До него подобное удавалось только двум экс-вратарям «Ромы» — Кристиано Лупателли (с сезона-1999/2000 по сезон-2000/2001) и Алисону Бекеру (в сезоне-2017/2018).

Напомним, 34-летний игрок после полугода в «Баварии» этим летом переехал из Германии в Италию, по информации Transfermarkt, за € 6,75 млн. В нынешнем сезоне Зоммер провёл 11 матчей во всех турнирах, где пропустил шесть голов и семь игр отыграл «на ноль».

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