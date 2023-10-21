Гол Кордобы, реализованный пенальти Сперцяна — в видеообзоре матча «Балтика» — «Краснодар»

Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, где встречались калининградская «Балтика» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч закончился результативной ничьей со счётом 2:2.

На 17-й минуте Сперцян сделал пас на ход Батчи — тот влетел в штрафную и прострелил во вратарскую. Латышонок не дотянулся, а Кордоба внёс мяч в пустые ворота. На 24-й минуте Сото получил пас на ход и прострелил низом в штрафную. Мяч после рикошета отскочил к Кузьмину, который с близкого расстояния пробил точно в угол. На 35-й минуте Энрикес головой вывел калининградцев вперёд. На 61-й минуте Сперцян сравнял счёт, реализовав 11-метровый. Матч так и закончился — 2:2, результативная ничья.

После 12 матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 28 очками. «Балтика» находится на 13-м месте с 11 очками.