«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: гости открыли счёт в матче

В эти минуты проходит встреча 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 28-й минуте «Манчестер Юнайтед» вышел вперёд благодаря голу Скотта Мактоминея, отличившегося с передачи Бруну Фернандеша.
В последний раз в рамках АПЛ команды встречались в январе 2021 года. Тогда сенсационную гостевую победу одержал «Шеффилд Юнайтед» — 2:1.
«Манчестер Юнайтед» находится на третьей позиции турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 18 очков после восьми проведённых матчей. «Шеффилд Юнайтед» располагается на шестой строчке, у команды 16 очков. Лидирует в АПЛ на данный момент «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 21 очко после девяти туров.
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