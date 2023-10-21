Мор — о матче с «Пари НН»: для меня «Спартак» всё равно в любом случае топ-клуб

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Пари НН». Напомним, игра состоится на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 22 октября, и начнётся в 14:00 по московскому времени.

«Безусловно, Юран на этот матч настроит свою команду максимально. Хотя у Нижнего настрой всегда одинаковый, очень серьёзный, практически на все игры. Но я бы хотел отметить один момент, что все свои пять побед в чемпионате «Спартак» одерживал в матчах после пауз: в первых трёх турах, потом после перерывов на сборную. Вот такая тенденция — пока у «Спартака» свежая голова, пока настрой есть, они играют и забивают. Так что сейчас с Нижним и «Факелом» через неделю история вполне может повториться.

Обычно бывает наоборот — после паузы сложно собраться? Да, обычно топ-клубы тяжело играют первые игры вообще в чемпионате и после паузы, а потом уже, когда сыгрываются, приходят к одному знаменателю, начинают играть лучше. Но у «Спартака» всё наоборот. Может быть, «Спартак» просто перестал быть топ-клубом? Для меня «Спартак» всё равно в любом случае топ-клуб, но тенденцию я обозначил», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 17 очков в 11 встречах. «Пари НН» находится на седьмой строчке, у команды 17 очков в 11 играх.