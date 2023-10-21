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Сельта — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Сельта» — «Атлетико»: хозяева остались в меньшинстве, а Гризманн вывел гостей вперёд

«Сельта» — «Атлетико»: хозяева остались в меньшинстве, а Гризманн вывел гостей вперёд
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В матче 10-го тура испанской Ла Лиги встречаются «Сельта» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Балаидос» в Виго, Испания. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте Вильяр получил красную карточку и заработал пенальти.

На 29-й минуте Гризманн уверенно реализовал 11-метровый.

Испания - Примера . 10-й тур
21 октября 2023, суббота. 22:00 МСК
Сельта
Виго
2-й тайм
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гризманн – 29'    
Удаления: Вильяр – 25' / нет

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Атлетико» дважды обыграл «Сельту»: в матче первого круга со счётом 4:1, а во втором круге — 1:0.

На данный момент мадридский «Атлетико» после восьми сыгранных матчей в Ла Лиге располагается на четвёртой позиции с 19 очками. «Сельта» после девяти матчей находится на 18-м месте с шестью очками. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Реал» Мадрид (24).

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