Болельщики «Реала Сосьедад» поддержали Палестину в матче с «Мальоркой»

Фанаты «Реал Сосьедада» выразили жесты солидарности с Палестиной во время матча 10-го тура испанской Ла Лиги с «Мальоркой» (1:0), сообщает Marca.

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Уже во время исполнения гимна «Реал Сосьедада» были видны палестинские флаги, но только на 12-й минуте матча фанаты вывесили на стадионе около 20 баннеров, выкрикивая «Свободу Палестине». Кроме того, по ходу матча были кричалки «Израиль – государство-убийца».

Ранее клуб из Сан-Себастьяна заявил, что не собирается запрещать вывешивание флагов Палестины. А 20 октября болельщики «Осасуны» в матче Ла Лиги с «Гранадой» (2:0) также вывесили флаг в поддержку Палестины.

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который 21 октября появился впервые в стартовом составе и был заменён в перерыве, не отметившись голевыми действиями.