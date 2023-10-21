Артета: доволен реакцией своей команды по ходу матча с «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ничьей с «Челси» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги (2:2). «Канониры» уступали к 77-й минуте со счётом 0:2.

«Всё пошло не так в начале встречи. Мы безыдейно перекатывали мяч на своей половине поля, не пытаясь угрожать воротам соперника. «Челси» — топ-команда, в которой много сильных футболистов, это надо признать.

В конечном счёте мы изменили подход к нашей игре, феноменально отреагировав на второй пропущенный гол. Мне очень нравится то, что я увидел в раздевалке: там стоит тишина, потому что все хотели обыграть «Челси», – приводит слова Артеты Football.London.

После результата данного матча «Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков по итогам девяти проведённых матчей. «Арсенал» располагается на второй позиции, у «канониров» 21 очко в девяти встречах.