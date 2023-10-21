Экс-игрок ЦСКА Влашич потерял сознание после матча «Торино» — «Интер»

Бывший игрок ЦСКА, а ныне футболист «Торино» Никола Влашич после матча 9-го тура итальянской Серии А с «Интером» (0:3) потерял сознание, сообщает Corriere dello Sport.

Сразу после финального свистка экс-армеец Влашич оказался без сознания на земле, а его партнёры и футболисты из «Интера» пришли в ужас. Вскоре медицинский персонал туринской команды помог хорвату. Полузащитник встал и самостоятельно покинул поле.

Никола весь прошлый сезон провёл в «Торино» на правах аренды, а этим летом туринцы выкупили игрока у английского «Вест Хэма», по информации Transfermarkt, за € 12,8 млн. В нынешнем сезоне хорват принял участие в девяти играх во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.

«Торино» после девяти матчей в Серии А располагается на 14-й позиции с девятью очками. «Интер» возглавляет турнирную таблицу с 22 очками.