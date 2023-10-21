«Сельта» — «Атлетико»: Гризманн оформил дубль

В матче 10-го тура испанской Ла Лиги встречаются «Сельта» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Балаидос» в Виго, Испания. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 25-й минуте Вильяр получил красную карточку и заработал пенальти.
На 29-й минуте Гризманн уверенно реализовал 11-метровый.
На 64-й минуте Гризманн ворвался в штрафную площадь, всем своим видом и движением показал, что будет простреливать, но якобы поскользнулся и пробил в ближний угол.
В прошлом сезоне чемпионата Испании «Атлетико» дважды обыграл «Сельту»: в матче первого круга со счётом 4:1, а во втором круге — 1:0.
На данный момент мадридский «Атлетико» после восьми сыгранных матчей в Ла Лиге располагается на четвёртой позиции с 19 очками. «Сельта» после девяти матчей находится на 18-м месте с шестью очками. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Реал» Мадрид (24).
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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