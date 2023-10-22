«Манчестер Сити», «Бавария» и «Ювентус» заинтересованы в подписании Скальвини

Защитник «Аталанты» и сборной Италии Джорджио Скальвини в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 19-летний игрок обороны привлёк внимание сразу нескольких топ-клубов. «Манчестер Сити» и «Бавария» уже связались с «Аталантой» по вопросу возможного трансфера молодого защитника, в то время как скауты «Ювентуса» продолжают следить за Скальвини.

В текущем сезоне Скальвини провёл за «Аталанту» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе дортмундской «Боруссии» к вингеру «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо.