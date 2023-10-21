«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Шеффилда» в концовке матча

Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Манчестер Юнайтед» сумел добыть победу — 2:1.
На 28-й минуте «Манчестер Юнайтед» вышел вперёд благодаря голу Скотта Мактоминея, отличившегося с передачи Бруну Фернандеша. Однако уже спустя шесть минут хозяева сравняли счёт усилиями Оливера Макбарни, реализовавшего пенальти. На 77-й минуте «красные дьяволы» снова вышли вперёд. Отличился защитник Диогу Дало. Матч так и завершился — 2:1.
«Манчестер Юнайтед» находится на восьмой позиции турнирной таблицы АПЛ, набрав 15 очков после девяти проведённых матчей. «Шеффилд Юнайтед» располагается на последней, 20-й строчке, у команды лишь одно очко в активе. Лидирует в АПЛ на данный момент «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 21 очко после девяти туров.
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