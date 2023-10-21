«Атлетико» благодаря хет-трику Гризманна одолел «Сельту»

В матче 10-го тура испанской Ла Лиги встречались «Сельта» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Балаидос» в Виго, Испания. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом. Начало игры — в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Атлетико». «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте Вильяр получил красную карточку и заработал пенальти.

На 29-й минуте Гризманн уверенно реализовал 11-метровый.

На 64-й минуте Гризманн ворвался в штрафную площадь, всем своим видом и движением показал, что будет простреливать, но якобы поскользнулся и пробил в ближний угол.

На 71-й минуте произошла быстрая атака гостей, Мората справа забрался в штрафную, дождался Молину, который прострелил в центр на Гризманна. С подступов к вратарской Антуан расстрелял Гуайту, оформив хет-трик.

После девяти сыгранных матчей в Ла Лиге «Атлетико» располагается на второй позиции с 22 очками. «Сельта» находится на 18-й строчке, в зоне вылета с шестью очками. Лидером чемпионата является «Реал» Мадрид с 25 очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.