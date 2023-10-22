«Краснодар» из «цитрусовой» команды превратился в команду победителей», — Григорян

Российский тренер Александр Григорян высказался об игре «Краснодара» в текущем сезоне. Специалист заявил, что у «быков» появился менталитет победителя.

«Краснодар» по стилю превратился из команды «цитрусовой» и романтичной в команду с менталитетом победителя. Возможно, эта ментальность ещё не обросла мышцами, но совершенно очевидно, что она есть у команды.

Когда Ивич надевает пиджак в клеточку, команда выглядит очень энергично. А когда у него рубашка в полосочку — не хватает энергии. И он после матча с «Балтикой» (2:2. — Прим. «Чемпионата») сказал, что его команде не хватило энергии», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре чемпионата России «быки» на выезде сыграют с московским ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 29 октября.