Деклан Райс: я в восторге от того, что мы смогли отыграться в матче с «Челси»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался об игре 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда на выезде сыграла вничью с «Челси» — 2:2. «Канониры» уступали к 77-й минуте со счётом 0:2.

«Проявить характер и перевернуть игру нелегко, когда проигрываешь со счётом 2:0. Нужно всегда бороться до последнего и иметь настрой и веру, который подтолкнёт команду. Безусловно, это был отличный камбэк.

Я в восторге, что мы смогли отыграться в матче с «Челси». Хочу, чтобы «Арсенал» продолжал в том же духе и выигрывал снова и снова», — приводит слова Райса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После результата данного матча «Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков по итогам девяти проведённых матчей. «Арсенал» располагается на второй позиции, у «канониров» 21 очко в девяти встречах.