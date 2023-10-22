Почеттино – о голе Мудрика в ворота «Арсенала»: для меня он всё ещё не в лучшей форме

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал гол украинца Михаила Мудрика в ворота «Арсенала» (2:2) в матче девятого тура чемпионата Англии.

«Я думаю, что он играет хорошо, но ему еще нужно совершенствоваться. Для меня он не в лучшей форме. Я думаю, нам нужно было измениться и оказать немного больше давления с Николасом Джексоном впереди. После этой ситуации мы создали несколько моментов, и я думаю, что игра была ближе к 3:0, чем 2:1», — приводит слова Почеттино Evening Standard.

Напомним, Мудрик выступает за «Челси» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2031 года. В нынешнем сезоне украинец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»