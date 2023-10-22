Симоне Индзаги — о матче с «Торино»: ребята были великолепны, выиграли важный матч

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о матче с «Торино» (3:0) в девятом туре чемпионата Италии.
«Ребята были великолепны. Они пошли на жертвы, хорошо играли без мяча, и мы выиграли важный матч. Принимать «Торино» после перерыва нелегко. Мы оставались в игре. Мы хорошо начали, но потом немного сбавили обороты против сильной команды. Молодцы ребята. Игры проходят в два этапа и часто меняются в последние полчаса. Ребята, вышедшие на поле, справились с поставленной задачей, как и те, кто вышел на поле.
Маркус Тюрам? Он хорошо себя проявил. Он приехал полный энтузиазма и хорошо адаптировался. Он хорошо начал и должен продолжать в том же духе», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».
После девяти туров «Интер» лидирует в чемпионате с 22 очками. На втором месте располагается «Милан» (21 очко).
- 22 октября 2023
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:19
-
09:15
-
09:05
-
08:35
-
03:11
-
02:17
-
00:55
-
00:51
-
00:43
-
00:28
-
00:12
-
00:10
- 21 октября 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:43
-
23:42
-
23:34
-
23:33
-
23:27
-
23:26
-
23:20
-
23:18
-
23:03
-
22:58
-
22:54
-
22:38
-
22:36