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Симоне Индзаги — о матче с «Торино»: ребята были великолепны, выиграли важный матч

Симоне Индзаги — о матче с «Торино»: ребята были великолепны, выиграли важный матч
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о матче с «Торино» (3:0) в девятом туре чемпионата Италии.

«Ребята были великолепны. Они пошли на жертвы, хорошо играли без мяча, и мы выиграли важный матч. Принимать «Торино» после перерыва нелегко. Мы оставались в игре. Мы хорошо начали, но потом немного сбавили обороты против сильной команды. Молодцы ребята. Игры проходят в два этапа и часто меняются в последние полчаса. Ребята, вышедшие на поле, справились с поставленной задачей, как и те, кто вышел на поле.

Маркус Тюрам? Он хорошо себя проявил. Он приехал полный энтузиазма и хорошо адаптировался. Он хорошо начал и должен продолжать в том же духе», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».

После девяти туров «Интер» лидирует в чемпионате с 22 очками. На втором месте располагается «Милан» (21 очко).

Италия - Серия А . 9-й тур
21 октября 2023, суббота. 19:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 3
Интер М
Милан
0:1 Тюрам – 59'     0:2 Мартинес – 67'     0:3 Чалханоглу – 90+5'    
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